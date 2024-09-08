2019年、結婚会見時の蒼井優。山里亮太（手前）をじっと見つめる女優の夏川結衣が、芸能事務所「taft」へ所属することが報じられた。驚きなのは、この芸能事務所の代表取締役を、女優の蒼井優が務めている点だ。Yahoo!ニュース記事のコメント欄では《蒼井優社長やったんや（笑知らんかった》《このニュースで改めてえっ、と思った》といった声が相次いでいる。夏川と蒼井は、山田洋次監督の映画『家族はつらいよ』シリーズ