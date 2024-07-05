ドイツの自動車メーカー「アウディ（Audi）」は、日本でもしばしば見かける外国車です。メルセデス・ベンツやBMWなどと同じく人気が高いとされるメーカーであり、手に入れたいと考えている方も多いのではないでしょうか。 しかし「ドイツ車＝高い」というイメージがあって、高年収でないと乗れないと感じる人がいるかもしれません。本記事ではアウディに乗っている人の年収、また購入に必要な