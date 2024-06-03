令和ポップスと平成ポップスの比較がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】夫のお土産に妻「わーい！ミスド！」→箱を開けて困惑「は？え？」ネット「わが家も毎回これ」きっかけになったのは「大塚愛のさくらんぼの、そういやヒドイコトもされたしヒドイコトも言ったしのところ、あらためてきくと平成っぽい。今の歌は気付かれないように泣いてます的なやつが多すぎる。平成のモラハラっぽい歌ききたい。大貧民負けてマジギ