ベテラン右腕が強力打線に立ちはだかった。【元プロ野球選手の経営者が語る】野球とビジネスに生きたダルビッシュの衝撃パドレスダルビッシュ有（37）が日本時間13日のドジャース戦に登板。7回を2安打7奪三振、1四球で3勝目（1敗）を挙げた。メジャー106勝目とし、日米通算200勝に王手をかけた。ダルがメジャー屈指のドジャース打線をねじ伏せた。初回、ベッツ、フリーマン、スミスと続く上位打線を三者凡退に仕留める上々