10代から摂食障害に苦しんできたことを公表している女優の遠野なぎこ（44）が、体調を崩し、“病のリアル”を明かした。【映像】摂食障害を公表・遠野なぎこの食事内容これまでにもInstagramで体調の変化について投稿している遠野。4月5日は「“過去最低体重”泣きたくなった。頑張っていたつもりなんだけれど。悔しいな。」「頑張って食べるんだ、愛息のために」とつづり、家族として迎え入れたラグドールという品種の猫・愁