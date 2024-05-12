過去に世間を騒がせたニュースの主役たち。人々の記憶が薄れかけた頃に、改めて彼らに光を当てる企画といえば「あの人は今」だ。今回紹介するのは、2013年に南アフリカで行われた故ネルソン・マンデラ元大統領の追悼式典で「デタラメ手話通訳」を披露して世界的に話題となった男性のその後についてである。＊＊＊【写真を見る】役者に転身？CMに出演した「デタラメ通訳男」〈パーティーを始めようぜ！〉〈大きな魚、小さな魚