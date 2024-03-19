3人の男の子を育てながら美しさを日々アップデートしている美容家の神崎恵さん。そんな神崎さんが誕生日の過ごし方について語ってくれました。自分の誕生日には毎年母に花を贈ります12月に48回目の誕生日を迎えました。といっても、自分の誕生日ってなにをするわけでもないんですよね。自分でケーキを用意するのもなんですし（笑）。世のお母さんたちの多くは、きっとそんな感じじゃないのかな。。【写真】実際に母に贈ったお花そ