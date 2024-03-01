3月3日に開催される『東京マラソン2024』。昨年に開催された第16回大会はコロナ禍前と同様の規模となり、約38,000人の市民ランナーが参加。海外からの参加者も多く、大きな盛り上がりを見せたが、終了後にSNSで拡散されたある動画によって、悪評が立つ事態となっていた。【写真】「東京マラション」批判が殺到したランナーたちの立ちション姿「東京マラソンは、普段走ることができない東京の公道を走ることができるため、参加倍