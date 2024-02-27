給油口の位置「右」「左」どっち？レンタカーや代車など、人から借りたクルマを返す時、満タン給油を求められることがあります。しかし、普段乗り慣れないクルマの場合、給油口が左右どちらについているか分からなくて困ったという人もいるのではないでしょうか。給油口の位置に迷ったら？一旦クルマから降りて、どちらに給油口が設置されているか確認すれば良いのですが、実はクルマから降りずに運転席で容易に確認するこ