和風スイーツ好きとしては食べておかねば！……な新商品が登場です。ロッテの人気和風アイス「雪見だいふく」を、アイスではなく生菓子で楽しめるチルドデザート『生雪見だいふく』が新発売されます。本商品は、ロッテの「生チョコパイ」に続く第2のチルドスイーツブランドとして登場するもので、雪見だいふくを生菓子で表現したスイーツとなります。ぷにぷにの薄いおもちで、アイスの代わりに、ふわふわ食感のクリームを包み込