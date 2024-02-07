韓国の宗教団体がNetflixドキュメンタリーから被害を受けたとして損害賠償訴訟を起こしたが、敗訴した。【画像】“カルト信者”の韓国俳優、神の肖像画を破壊2月7日、ある韓国メディアによると、カルト団体「アガドンサン」と教祖のキム・ギスンは、Netflix本社などを相手に提起した3億ウォン（約3000万円）相当の損害賠償請求訴訟で、原告敗訴の判決を下された。裁判所は「原告らの請求を全て棄却する」とし、「訴訟費用は原告ら