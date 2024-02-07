Image: Travers Lewis / Shutterstock.com PS5をリモートプレイできるPlayStation Portalが登場しましたけど、あちらはPS5が近くにないと遊べない条件付きのゲーム機でした。お出かけには持っていけないんですよね。ですが、Nintendo Switchのように単独で遊べる携帯ゲーム機をソニーが開発しているとの噂が出始めています。PS4クラスのスペックを携帯サイズに噂されている携帯ゲーム機は、