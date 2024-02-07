元日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏が２月６日、自身のYouTubeチャンネルに最新コンテンツを投稿。森保ジャパンのDF板倉滉について語った。【動画】闘莉王がイラン戦の森保ジャパンを採点！闘莉王氏は、動画内で恒例の採点企画を実施。今回は、アジアカップ準々決勝でイランに１−２で敗れた日本代表の指揮官と各選手を、基準点を「５」にして評価。そのなかで、CBでフル出場した板倉を「ワーストのなかのワースト」で「３点