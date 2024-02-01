アジアカップ（2024年）
『アジアカップ（2024年）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年5月6日
2024年4月22日
2024年2月8日
2024年2月7日
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アジアカップで韓国撃破したヨルダン 試合後の選手の行動が賛否
試合後、ヨルダンの選手が過剰に喜ぶ姿に、SNS上では賛否の声が
FOOTBALL ZONE
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チョ・ギュソン、W杯で輝くもアジアカップで評価一転 ファンから批判の声
韓国紙は、同国のFWチョ・ギュソンに対する評価の変化について報道
FOOTBALL ZONE
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アジアカップでヨルダンが韓国を撃破「衝撃的な番狂わせ」と報道も
FIFAランクでは韓国が23位なのに対し、ヨルダンは87位
FOOTBALL ZONE
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アジアカップで韓国がヨルダンに惨敗「歴代級の拙戦」と報道も
64年ぶりの大会制覇を狙った韓国だが、ミスから2失点を重ねる形に
FOOTBALL ZONE
2024年2月5日
2024年2月4日
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アジア杯 日本のPK献上直前に流された「反則」を海外疑問視「驚異的だ」
その際、右足が上がり、両足が地面に接地していないように映ったという
THE ANSWER
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日本ファンお馴染み 逆転負け後の森保監督の行動に「最高のコーチ」の声も
現地メディアが、敗戦後もピッチ上で熱弁する森保一監督の姿を報じた
FOOTBALL ZONE
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内田篤人氏のアジア杯中継「滑るなよ」という指摘にSNSうなる
後半17分には、相手を追いかける日本選手に「滑るな、滑るな！」と指摘
デイリースポーツ
2024年2月3日
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アジア杯、日本代表は8強で敗退 森保監督「交代のカードうまく切れず」
「私自身が交代カードをうまく切れなかったのが敗因」と森保一監督
スポニチアネックス
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アジアカップ準々決勝、日本がイランに1−2の敗戦 8強での敗退決定
試合終了間際にPKで決勝ゴールを奪われ、1−2の敗戦となった
FOOTBALL ZONE
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オフサイドのディレイ判定に松木安太郎氏怒り SNS賛否「飲み屋の親父か」
中継で解説を務めた松木安太郎氏がオフサイドのディレイ判定にキレる場面も
デイリースポーツ