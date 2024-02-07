「コロス」、「ブチコロス」と書かれたなにやら物騒な犬のイラストがSNSに投稿されました。投稿者は【公文式】豆柴犬カナちんwith進次郎さん。愛犬・カナちんの触っても良い体の部分には「OK」、触ってほしくない部分には「ヤメロ」、「コロス」、「ブチコロス」と書かれています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■触ってOKな場所がほとんどないカナちんは、柴犬の5歳の女の子。投稿者の描いたイラストを