訪れるチャンスをモノにできるか。鎌田大地が所属するラツィオは現地12月29日、セリエ第18節でフロジノーネとホームで対戦する。この試合で鎌田は先発が予想されている。ポジションを争うルイス・アルベルトが負傷中だからだ。現地メディア『Quotidiano Sportivo』は、「ダイチ・カマダの出番だ」と指名。一方で、ここまでのパフォーマンスに言及し、「期待をはるかに下回る」「実力を証明しきれていない」「サッリ監督のフ