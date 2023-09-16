2003年も2005年も日本シリーズで力を発揮できなかった阪神14日の巨人戦（甲子園）に勝利し、2005年以来18年ぶりのセ・リーグ優勝を決めた阪神。最後は怒涛の11連勝で、9月15日に決めた2003年を上回る「球団史上最速V」となった。次に狙うは1985年以来の日本一になるが、この「最速V」がネックとなることも否定できない。それは、ポストシーズンまでの間隔が空き、消化試合が増えることによる、勢いや試合感・勝負勘の喪失だ。実