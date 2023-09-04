´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÇË¶É¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û´Ú¹ñÇÐÍ¥¡Ê45¡Ë¡¢18ºÐ²¼¤ÎÆüËÜ¿ÍºÊ¤È¡È¥­¥¹¡ÉÇÐÍ¥¥æ¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤È½÷Í¥¥Ú¥¯¡¦¥¸¥Ë¤ÎÁÐÊý¤ÏÇË¶ÉÀâ¤òÇ§¤á¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥æ¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½êEL park¤Ï9·î4Æü¸áÁ°¡¢ËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Ë¡Ö2¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ß¤¤¤ËÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡×¤È¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Ú¥¯¡¦¥¸¥Ë¤Ï½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤âÆ±