台風6号による被害が相次いた韓国で「台風を体験した」とするYouTuberの映像が、実際は去年撮影されたものだとわかり、地元の自治体が法的措置を検討している。10日午前、韓国南部に上陸した台風6号は、異例の遅い速度で北上し、約16時間後に北朝鮮との軍事境界線を通過した。韓国気象庁によると、台風が韓国を縦断したのは、記録が残る1951年以降初めてで、広い範囲で被害が相次いだ。YouTuberが偽台風体験動画を投稿かこうした中