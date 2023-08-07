電気自動車(EV)メーカーのテスラが販売する車両は、ソフトウェアが推定して表示する「航続距離」を詐称していることが、ロイターにより指摘されています。これを受け、テスラ車のオーナーが、「テスラは車両の航続距離を詐称している」として集団訴訟を提起しました。Tesla faces California class action on its EV range claims | Reutershttps://www.reuters.com/legal/tesla-faces-california-class-action-its-ev-range-claim