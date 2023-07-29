「BCNランキング」2023年7月17日から23日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Galaxy A53 5G SC-53CSC-53C（SAMSUNG）2位Pixel 6a(au)（Google）3位AQUOS sense7 plus（シャープ）4位Pixel 7a(NTT docomo)（Google）5位Reno7 A（OPPO）6位Pixel 7a(SoftBank)（Google）7位AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）8位Xperia 10 IV（ソニー）9位Pixel 6a(UQ m