徳島県藍住町の副町長らが、学校給食の食材業者を選定する際、他社の見積もり金額を特定の業者に漏らした官製談合の疑いで、大阪府警などに逮捕されました。官製談合防止法違反などの疑いで逮捕されたのは、徳島県藍住町の副町長・奥田浩志容疑者と前の副議長・平石賢治容疑者、それに精肉店の代表藤原誠容疑者の3人です。捜査関係者によりますと、奥田容疑者と平石容疑者は3年前、学校給食の食材業者を決める「見積もり合わせ」で