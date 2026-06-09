2026年6月29日（月）20：00〜21：00【Flashセミナー Vol.148】地方高校生の放課後が、最近ちょっとおかしい。一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は、AIを使いながら複数のコミュニティを運営する現役高校生によるセミナーを2026年6月29日（月）に開催します。大学生や社会人との対話を通して次の一歩を考える「3世代教育モデル」の実験報告です。テクノロジーを使いこなし、大人の想像を超えるスピードで社会に“きっかけの場所