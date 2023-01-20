千葉県警によると、きょう午前11時前、千葉県･船橋市で、建物の解体現場の囲いが崩れました。工事関係者からは「崩壊したコンクリートで右腕をケガした」との119番通報がはいっているということです。ケガの状況などは分かっていまん。また、他の目撃者からも、110番通報が相次いでいるということです。