朝の顔は、今や芸人たちの独壇場だ。TBS「ラヴィット！」の麒麟・川島さんに続き、加藤浩次さんが17年担当した「スッキリ」の後番組は、同番組の「天の声」でおなじみだった南海キャンディーズ・山ちゃんがMCを務めるという。さらにフジテレビは昼のバラエティー番組「ぽかぽか」MCにハライチを起用。【写真11枚】カズレーザーとさらば東ブクロも？ 実は「元相方」だった意外過ぎる芸人リストしかし今は、彼らの時代である。む