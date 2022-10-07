総務省が、KDDI（au）で7月に発生した大規模な通信障害と同様の問題が起こらないよう、NTTドコモとソフトバンク、楽天モバイルに対して緊急点検を要請したことが7日、分かった。人為的ミスを防ぐ管理体制などが焦点となる。過去最大級となったKDDIの障害を受け、各社で対策を強化する必要があると判断した。関係者によると、要請は7日付。KDDIの障害では延べ3千万人以上に影響が出たほか、119番を含む緊急通報や物流、ATMとい