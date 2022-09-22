お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」が22日に公式YouTubeチャンネルを更新。ナダル（37）が、幼なじみからの久々の連絡に驚いたときのエピソードを語る場面があった。「久しぶりに電話してくるやつろくなやついない説」と題し、コンビで語り合う企画。ナダルは、幼なじみから久々に連絡があったそうで「“おう、元気か?”って言われて。そしたら“いきなりやねんけどさあ、連帯保証人になってくれて”って…」と、急