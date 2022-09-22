帰国する航空機内に隣り合って座るショーン・ピナー氏（左）とエイデン・アスリン氏/Джонни Johnny/Instagram（ＣＮＮ）２１日に行われたウクライナとロシアの囚人交換で解放された英国人５人の中に、ウクライナ東部のロシア代理勢力に拘束されていたショーン・ピナー氏が含まれていることが分かった。捕虜の待遇を担当するウクライナの調整本部が明らかにした。同じく英国人エイデン・アスリン氏も捕虜交換の一環で解放され