深紅の大優勝旗がついに「白河の関越え」を果たした。夏の甲子園を制した宮城・仙台育英の戦いぶりは、まさに“新時代の高校野球”そのものだったと言えそうだ。投手の酷使などが問題視され、大きな変革期を迎えている高校野球。それだけに、各校の戦略の違いもくっきりと浮かび上がる大会だった。ノンフィクションライター・柳川悠二氏がレポートする。【写真】優勝した仙台育英とは対照的に、マウンドをほぼひとりで守り続けた
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