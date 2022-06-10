赤城乳業「ガリガリ君」赤城乳業は9月1日・10月1日出荷分から一部アイスを値上げする。対象は9月1日19品、10月1日10品の計29品。【関連記事】コカ・コーラ10月から値上げ 小型パッケージ製品等の約120品目、大手飲料メーカー5社出揃う9月1日の主な値上げ商品は、スティックタイプの「ブラック」「チョコミント」(各70円→80円、以下税別希望小売価格)や「ガツン、とみかん」(140円→150円)、カップの「ソフ北海道ミルクバニラ」(14