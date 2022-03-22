ロシアが制圧したアントノフ空軍基地の西側に配備された大砲群を示す衛星画像/Maxar Technologies（ＣＮＮ）米衛星運用会社マクサー・テクノロジーズが２１日に撮影した新たな衛星画像から、ロシアの爆撃による被害状況などが明らかになった。画像には火災や河川の洪水のほか、首都キエフの北西に位置する空軍基地で大砲が配備されている様子も写っている。これらの大砲は他のロシア軍の拠点と同様、周囲に土を盛った状態で配備さ