会員制リゾート事業、ホテル・旅館運営再生事業を担う株式会社リロバケーションズ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田村佳克)は、静岡県伊豆市土肥に新たな温泉旅館「美と健康の宿 西伊豆 巡り～MEGURI～」（所在地：〒410-3302静岡県伊豆市土肥336-1）を2026年7月1日（水）に開業いたします。 開業に先立ち、2026年6月25日、地域関係者や観光事業者などを招いたレセプションを開催し、施設コンセプトやサービス内容を紹介するとともに、地域との連携強化に向けた交流の場を設けました。 美と健康の宿 西伊豆 巡り～MEGURI～公式サイト：https://nishiizu-meguri.com/

「美と健康の宿 西伊豆 巡り～MEGURI～」は“五感を整え、明日の自分を愛でる4活の宿”をコンセプトに上質なウエルネスステイをご体験いただける温泉旅館です。 源泉100％かけ流しの温泉やサウナ、岩盤浴による【温活】、薬膳バーや脱小麦（グルテンフリー）を追求した食事による【腸活】、選べるアロマや展望足湯による【癒し活】、ヒーリングBGMや照明演出による【睡眠活】など、多彩なコンテンツを通じて、宿泊そのものがウェルネス体験となる滞在を提供します。

「美と健康の宿 西伊豆 巡り～MEGURI～」の4活

■客室

全7タイプ39室 ・サウナ・露天風呂付和洋室 ・露天風呂付和洋室 ・バス付和室ツイン ・和室ツイン ・和室15畳 ・デラックス和室ツイン ・露天風呂付和室ツイン

開業前レセプションを開催

レセプションでは、伊豆市や観光協会、旅館温泉協同組合、近隣のホテル・旅館・飲食店・商業施設、金融機関など、多くの関係者の方々にご来場いただき、施設見学や試食会を通じて「美と健康の宿 西伊豆 巡り～MEGURI～」の魅力をご体感いただきました。 参加者からは、コンセプト性の高い滞在体験やウェルネス要素を取り入れた宿づくりへの期待の声が寄せられたほか、西伊豆エリアの新たな観光資源として地域活性化への期待も示されました。 当社は、今後も地域の皆さまと連携しながら、西伊豆エリアの魅力発信と観光振興に貢献してまいります。

オープン記念プラン

プラン名：【開業記念】≪最大30%off≫グルテンフリー×”4活”で巡りを整える＜巡り基本コース★百合＞ 価格：16,170円～（2名様一室ご利用時の1名様料金） 予約・詳細：https://x.gd/G5hh9

美と健康の宿 西伊豆 巡り～MEGURI～ 概要 所在地：〒410-3302静岡県伊豆市土肥336-1 アクセス： 伊豆箱根鉄道「修善寺」駅から東海バスで約46分、修善寺道路 修善寺ICから車で約35分 客室数： 全39室 館内施設： 大浴場、展望足湯、貸切露天風呂、貸切サウナ、貸切岩盤浴、薬膳バー HP：https://nishiizu-meguri.com/ 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/nishiizu_meguri/ ※画像は全てイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/ 公式X：https://x.com/Relo_hotels 公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！ □所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9 TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971 □公式サイト：https://relovacations.com/ □設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円 □事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業 □代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克 運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先 株式会社リロバケーションズ ファシリティマネジメントユニット 広報・デザイングループ 宮木 e-mail：rv.pr@relo.jp 取材・撮影等に関するご案内： https://relovacations.com/photo