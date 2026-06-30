七夕ウィークは、かっぱ寿司へ！特別入荷！びん長まぐろはらみ１１０円をはじめ、七夕ミニちらし、ちょこっと氷つゆそうめんなどの期間限定メニューが登場！家族で手軽に七夕祭り気分を楽しもう！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト株式会社／本社：神奈川県横浜市／代表取締役社長：山角 豪）は、2026年7月2日（木）より、七夕の季節に合わせた限定メニューを、かっぱ寿司全店にて販売いたします。なお、『とろける！びん長まぐろはらみ』は2026年7月5日（日）まで、『かっぱの七夕ミニちらし』は2026年7月8日（水）までの期間限定でのご提供となります。

七夕ウィークは、かっぱ寿司へ。

かっぱ寿司では七夕の季節に合わせ、特別に入荷した『とろける！びん長まぐろはらみ』を110円（税込）にてご提供いたします。あわせて『かっぱの七夕ミニちらし』など、期間限定の七夕メニューを取り揃えました。仕事帰りの気軽なお食事や、ご家族での団らんシーンにおいて、外食でも手軽に“七夕祭り気分”をお楽しみいただけます。

期間限定メニューのラインアップは、とろける脂の旨みが広がる希少部位『とろける！びん長まぐろはらみ』、いくらや店内で丁寧に切り付けた、まぐろ・サーモンなど彩り豊かな具材とシャリの中のねぎとろが楽しめる『かっぱの七夕ミニちらし』をご用意しました。

さらに、ひんやりとした氷つゆでさっぱりと味わう夏の定番メニュー『ちょこっと氷つゆそうめん』も取り揃え、それぞれ夏らしい味わいと食感をお楽しみいただけます。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、さまざまな取り組みを通して、皆様と一緒に毎日のワクワクを積み重ねてまいります。

【「かっぱの七夕祭り」概要と商品詳細】

・販売期間：2026年７月２日（木）～７月８日(水)

『とろける！びん長まぐろはらみ』は2026年7月5日（日）までの販売となります。

『ちょこっと氷つゆそうめん』は2026年7月9日（木）以降も販売いたします。

・販売店舗：かっぱ寿司全店（※一部改装中店舗は除く）

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

※掲載写真はイメージです。時期・店舗により価格が異なります。

『とろける！びん長まぐろはらみ』 一貫100円（税込 110円）

ひとくち含めば、じんわりと広がる脂の甘み。赤身の旨さと、とろのコクが同居する“はらみ”ならではの贅沢部位。舌の上でほどけるその一貫は、思わずもう一皿、と手が伸びる完成度。しかも今回は特別入荷の限定品。出会えた瞬間が、食べどきです。※店内飲食限定

店内切付

『かっぱの七夕ミニちらし』 一貫391円（税込430円）

いくらの弾けるコク、まぐろの濃厚な旨み、サーモンのとろける脂が重なります。さらに、いかの甘み、えびのぷりっとした食感、煮穴子の香ばしさが折り重なり、口の中で“海のごちそう”がほどけていきます。そして最大の仕掛けは、シャリの中に忍ばせた「ねぎとろ」。ひと匙ごとに思いがけない旨みがあふれ出す設計で、 “最後まで驚きが続く一皿”に仕上げました。

・いくら・まぐろ・サーモン・いか

・えび・煮穴子・ねぎとろ・玉子・きゅうり

『ちょこっと氷つゆそうめん』 １４６円（税込１６０円）～

氷でしめたそうめんに、キンと冷えた“氷つゆ”を合わせる瞬間、涼が一気に広がります。喉をすべる細麺の軽やかさと、だしの旨みが効いたつゆの奥行きが心地よく、こってりしたネタの後でもすっとリセットしてくれる一杯です。“ちょこっと”だからこそ思わずもう一口、もう一品と手が伸びる、夏の食卓に欠かせない涼味に仕上げました。

リリース内画像素材：https://x.gd/3hFud