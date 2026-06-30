【SNSのトレンドを可視化】スタートアップ業界の“今”を解説する新メディア「スタートアップ・ラブ」が2026年6月30日に誕生

株式会社トゥエンティトゥスタートアップ解説メディア「スタートアップ・ラブ」

株式会社トゥエンティトゥ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鈴木 悠史）は、2026年6月30日にSNS上の投稿や議論を起点にスタートアップ業界の“今”をわかりやすく解説する新メディア「スタートアップ・ラブ」を、を公開したことをお知らせします。近年のスタートアップ市場の活性化に伴い情報が氾濫する中、同メディアはX（旧Twitter）上のリアルなトレンドを多角的に分析・考察。専門知識がなくても業界の空気感が掴める内容で、現役の従事者だけでなく就活生や転職希望者へ向けて「ためになる情報」を発信し、業界と社会の架け橋となることを目指します。

メディアURL：https://startupluv.com/

スタートアップ業界の“話題”をわかりやすく届けるメディアを目指して

近年、日本国内ではスタートアップへの注目が高まり、資金調達やM&A、企業設立に関するニュースが数多く発信されています。一方で、スタートアップ業界の中で実際に話題になっている出来事やSNS上で盛り上がっているテーマ、起業家やスタートアップ関係者の発言などを、一般の方にもわかりやすく整理して紹介するメディアは決して多くありません。

スタートアップ業界では日々さまざまな議論やトレンドが生まれていますが、情報がSNS上に点在しているため、業界外の方はもちろん、業界関係者であっても全体像を把握することが難しい状況があります。

こうした背景から、株式会社トゥエンティトゥは「わかりやすくてためになるスタートアップメディア」をコンセプトに、「スタートアップ・ラブ」を立ち上げました。

SNS上の話題を起点に、スタートアップ業界をより身近に

スタートアップ解説メディア「スタートアップ・ラブ」

「スタートアップ・ラブ」では、X（旧Twitter）上で注目を集めている投稿や議論を起点として記事を制作します。

単なるニュースの紹介にとどまらず、「なぜ話題になっているのか」「業界ではどのような見方がされているのか」「働く人や就職・転職希望者にとってどのような意味があるのか」といった観点から、スタートアップ業界の出来事を多角的に解説していきます。

専門知識がなくても理解できる内容を心掛けることで、スタートアップ業界に関心を持ち始めた方でも気軽に情報収集できるメディアを目指します。

スタートアップで働く人だけでなく、就活生や転職希望者にも

スタートアップ解説メディア「スタートアップ・ラブ」

スタートアップ業界は年々注目度が高まっていますが、「どのような企業があるのかわからない」「業界の雰囲気が見えにくい」「実際にどんな人が働いているのか知りたい」と感じる学生や社会人も少なくありません。

「スタートアップ・ラブ」は、すでにスタートアップ企業で働いている方々だけでなく、将来的にスタートアップへの就職を目指す学生や、転職先としてスタートアップを検討しているビジネスパーソンにも役立つ情報を提供します。

ニュースだけでは見えてこない業界の空気感や、SNS上で交わされるリアルな議論を通じて、スタートアップをより身近に感じられるメディアづくりを進めてまいります。

今後の展望

「スタートアップ・ラブ」では今後、スタートアップ業界で話題になったテーマやSNS上で注目を集めた投稿の紹介に加え、業界トレンドの解説記事や特集コンテンツなど、掲載記事の充実を進めていく予定です。

より多くの人にスタートアップを知っていただくとともに、スタートアップ企業側からも社会に向けてさまざまな情報を発信できる場となることを目指します。

株式会社トゥエンティトゥは今後も、「スタートアップ・ラブ」を通じてスタートアップ業界と社会をつなぐ情報発信に取り組んでまいります。

株式会社トゥエンティトゥについて

株式会社トゥエンティトゥ

株式会社トゥエンティトゥ(TWENTYTWO, Inc.)は「市場創造」をビジョンに掲げるIT企業です。

「コンパイキタイ」で実現したいのは、「出会いをもっと自然に、楽しいものにする」ことです。

マッチングアプリが世の中に浸透していき、疲れを感じるユーザーが増えているからこそ、「楽しく感じる」出会いの場を作ることに重点を置いたマッチングアプリを開発・運営しています。

株式会社トゥエンティトゥは、マッチングアプリの業界団体である一般社団法人日本マッチングアプリ協会の会員です。

＜会社概要＞

所在地 ： 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目39番12号 渋谷ウェストビル1階

代表者 ： 代表取締役CEO 鈴木 悠史

設立日 ： 2023年1月6日

事業内容 ： 合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」の開発・運営

ホームページ： https://www.twentytwo.co.jp/