【Yahoo!ほけん】サービスの提供開始を記念して、人気キャラクター「いらすとや」とコラボしたLINEスタンプを無料配布

LINEヤフー株式会社（金融）

【無料】「いらすとや」と「Yahoo!ほけん」のコラボLINEスタンプ

ダウンロードURL：https://line.me/S/sticker/36972/



LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、「Yahoo!ほけん」（以下、本サービス）の提供開始を記念して、LINE公式アカウントを友だち追加した方を対象に、7月22日までの間、人気キャラクター「いらすとや」とコラボした公式LINEスタンプの無料配布を開始しました。

LINEヤフーとLINEヤフーの100%子会社であるPayPay保険サービス株式会社（以下、PayPay保険サービス）は、コミュニケーションアプリ「LINE」上で保険の加入から保険金請求まで完結できる「Yahoo!ほけん」の提供を開始しました。本サービスは、「Yahoo!ほけん」のLINE公式アカウント、および「LINE」アプリ内の「ホーム」タブ内「サービス」から簡単な操作で保険加入・保険金の請求までを完了できます。

このたび、「Yahoo!ほけん」のサービス提供開始を記念して人気キャラクター「いらすとや」と「Yahoo!ほけん」がコラボレーションしたLINEスタンプを無料配布を開始しました。

■「いらすとや」 と 「Yahoo!ほけん」のコラボLINEスタンプ無料配布概要

配布期間：2026年7月22日（水）まで

有効期間：90日

入手方法：ダウンロードページに遷移＞「友だち追加して無料ダウンロード」ボタンを押下

ダウンロードURL：https://line.me/S/sticker/36972/

■「Yahoo!ほけん」について

「Yahoo!ほけん」は、日常的に利用する「LINE」を通じて、手続きの煩雑さを軽減し、シームレスな保険体験を提供します。「LINE」の登録情報を活用する(※)ことで最小限の入力で保険加入が可能なほか、「LINE」のトーク画面からログイン不要で契約内容を確認できます。また、事故やトラブル時にも、使い慣れた「LINE」から迷うことなく保険金請求が可能です。さらに、LINE公式アカウントの特性を活用し、契約情報や重要なお知らせをトーク上で確実に届けることで、メールに埋もれない情報伝達を実現します。

LINEヤフーおよびPayPay保険サービスは、本サービスの提供により、ユーザーが保険をより身近に感じられる環境を実現し、人々の可能性を最大化する社会の実現を目指します。

※：「LINE」の登録情報は、事前にユーザーの同意を得た上で活用します。

■「Yahoo!ほけん」の特徴

１.いつもの「LINE」からかんたん加入

専用アプリのダウンロードや面倒なID/PW設定は不要です。「LINE」の登録情報を活用し、お出かけ前など思い立った瞬間に最小限の入力でスムーズに加入できます。

２.クレジットカードとPayPayで決済が可能

保険料のお支払いにおいて、クレジットカードとPayPayを支払い方法として選択できます。

３.ログイン不要で加入内容をすぐ確認

「LINE」のトーク画面から「Yahoo!ほけん」のマイページへアクセスができるので、パスワード忘れなどのストレスなく、いつでもどこでも加入状況をすぐに確認できます。

４.使い慣れたアプリで迷わずお手続き

事故やトラブルなどの「いざという時」でも、毎日使い慣れている「LINE」からお手続きが可能です。契約のキャンセルや解約、保険金請求、登録情報の変更等もアプリ内で完結することができます。

５.メールに埋もれない「確実な情報伝達」

保険のご加入や各種お手続きに関するお知らせなど、メールだと埋もれがちな重要な情報を、日々利用する「LINE」のトーク画面で把握できるため、安心して利用できます。

■操作画面

「LINE」アプリ内の「ホーム」タブ内「サービス」および「Yahoo!ほけん」のLINE公式アカウントから簡単な操作で保険加入・保険金の請求までを完了できます。

LINEヤフー株式会社の概要

（1） 名称 LINEヤフー株式会社

（2） 所在地 東京都千代田区紀尾井町1番３号 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー

（3） 代表者 代表取締役社長 CEO 出澤 剛

（4） 事業内容 インターネット広告事業、イーコマース事業及び会員サービス事業などの展開並びにグループ会社の経営管理業務など

PayPay保険サービス株式会社の概要

（1） 名称 PayPay保険サービス株式会社

（2） 所在地 東京都千代田区紀尾井町1番３号 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー

（3） 代表者 代表取締役社長CEO 新井 京介

（4） 事業内容 損害保険代理業務、生命保険募集に関する業務、少額短期保険募集に関する業務

【PRからのお知らせについて】

※当社の英文名は「LY Corporation」です。