【ラグナロクオンライン】「バルムントのバイオスフィア」実装1周年記念リニューアルアップデート

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社「バルムントのバイオスフィア」実装1周年記念リニューアルアップデート

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ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社は、ファンタジーオンラインRPG『ラグナロクオンライン』において、本日、以下の情報を発表いたします。

「バルムントのバイオスフィア」実装1周年記念リニューアルアップデート

「バルムントのバイオスフィア」実装1周年を記念してリニューアルアップデートを実施いたします！標本環境内のデスペナルティがなくなるほか、モンスターの調整やエンチャント素材の変更など盛りだくさん！リニューアルアップデート後の標本環境で「バイオスフィア」シリーズの作成を目指してみましょう！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2135_1_d5dc5d764b46e937fc18ec81eb051b99.jpg?v=202606301252 ]『ラグナロクオンライン』基本情報

タイトル：ラグナロクオンライン

ジャンル：MMORPG

課金形態：1,500円［税込］/30日間

公式サイト：https://ragnarokonline.gungho.jp/(https://ragnarokonline.gungho.jp/)

23周年ロゴタイトルロゴ『ラグナロクオンライン』について

https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/(https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/)

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。

冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。

コピーライト表記：

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