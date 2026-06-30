SNS時代のギフト事情。お祝いしたいのに「何を贈ればいいかわからない」が最多。3人に1人以上がお祝い事を知っても何も贈れず罪悪感…

インコム・ジャパン株式会社

日常会話やSNSを通じて、友人や同僚の誕生日などの「お祝い事」を手軽に知ることができる現代。すぐにお祝いの気持ちを伝えたいと思う一方で、「何を贈れば喜ばれるか」という悩みから、結果的にギフトを贈る機会を逃してしまう“ギフト難民”の存在が浮き彫りとなっている。 そこで本調査では、全国の20～40代の男女を対象に、お祝いの機会におけるギフト選びのハードルと消費者の実態に関する調査を実施した。

調査結果サマリー

調査概要

- 日常会話やSNSでお祝い事を知ったのに何もしなかったことに、3人に1人以上（38.7%）が「罪悪感」を経験。- ギフト選びの悩み、トップは「相手が何を欲しがっているかわからない（48.9%）」。- 悩んだ結果、約12人に1人（8.4%）が「結局、贈るのをやめた（断念した）」と回答。「迷って時間だけが過ぎた」人も21.3%に上る。- 「急いでいる（当日/前日）（26.0%）」などの条件が揃えば、身近なコンビニエンスストアでのギフト購入も許容される傾向に。

調査タイトル：あなたに関するアンケート

調査期間 ：2026年3月25日～2026年4月1日

調査対象者 ：20～49歳の過去12カ月でギフト経験がある男女

有効回答数 ：1,410人

調査方法 ：インターネット調査（オンライン）

エリア ：全国

調査主体 ：インコム・ジャパン株式会社

1. お祝い事を知りつつもスルー…3人に1人以上が抱える「ギフトの罪悪感」

本調査において、「日常会話やSNSで友人や同僚の誕生日などのお祝い事を知ったのに、何もギフトをしなかったことに罪悪感を感じたことはあるか」と尋ねたところ（Q1）、3人に1人以上の38.7%が「ある」と回答した。SNSの普及により、他者のライフイベントや記念日をタイムリーに把握しやすくなった反面、行動（ギフトを贈ること）が伴わず、心理的な負担や罪悪感を抱えている消費者が約4割に上ることが明らかになった。

2. 気持ちはあるのに踏み出せない最大の壁は「相手の正解がわからない」こと

お祝いの気持ちがありながら、なぜギフト選びにつまずいてしまうのか。ギフト選びで悩んだ理由を尋ねたところ (Q2) 、「相手が何を欲しがっているかわからない（48.9%）」が最多となり、次いで「相手の好みがわからない（43.6%）」となった。

また、「失礼になりたくない／外したくない（27.7%）」という回答も多く見られ、相手を喜ばせたいという思い入れが強いからこそ、「失敗への恐れ」がギフト選びの大きな心理的ハードルとなっていることがうかがえる。

3. 悩んだ結果、約12人に1人がギフトを“断念”する機会損失が発生

「ギフト選びで悩んだ結果、どのような経験をしたか」という問い (Q3) に対しては、「迷って時間だけが過ぎた（21.3%）」と、アクションを起こせないまま時間が経過してしまう層が一定数存在することがわかった。

さらに、8.4%（約12人に1人）が「結局、贈るのをやめた」と回答している。「何を贈るべきか」という迷いが、最終的にお祝いすること自体の断念に繋がってしまうという、贈る側・受け取る側双方にとっての“機会損失”が日常的に発生していることが見受けられる。

4. 「当日・前日の駆け込み」×「選べる安心感」がギフト難民を救う

SNS等で当日に誕生日を知り、急いでお祝いを用意したい場面等において、どのような解決策が求められているのか。「どのような条件が揃えばコンビニでギフトを買うことを許容するか」という質問 (Q4) では、「見た目がちゃんとしている（台紙/封筒/デザイン）（34.4%）」に次いで、「相手が“好きな商品を選べる”形式である（28.6%）」「急いでいる（当日/前日）（26.0%）」という回答が支持を集めた。

「相手の好みがわからない」「買いに行く時間がない」という2大ハードルをクリアし、24時間いつでも身近な場所で調達できるアイテムがあれば、ギフトを断念していた層の課題解決に繋がると考えられる。

5. 迷わず贈れて、喜ばれる。お祝いの機会を逃さない「えらべるギフト」

上記のような「お祝いしたい気持ちはあるが、何を選べばいいかわからず断念してしまう」という消費者の悩みに寄り添い、確実にお祝いの気持ちを届けるための新たな選択肢として、インコム・ジャパンでは複数商品交換型ギフトカード の「えらべるギフト(https://eraberu.gift/)」を展開しています。

本商品は、全国のファミリーマート、ミニストップ店舗にて24時間365日購入が可能。当日にSNSでお祝い事を知った際にもすぐに入手でき、受け取った相手が自身の好きな商品を選べるため、「好みを外す」という不安を完全に払拭します。

＜商品概要＞

商品名 ： えらべるギフト

商品サイト ： えらべるギフト｜好きな商品を選んで受け取るうれしいギフト(https://eraberu.gift/)

商品特長 ： 物理的なカードとして手渡しが可能（封筒付き）。複数の商品を自由に選んで、何度でも交換できるマルチチョイス型のギフトカードです。一度で使い切る必要はなく、少しずつ分けて交換できるため、受け取った方のペースや好みに合わせて楽しめます。

ターゲット層： 世代、性別を問わず、ギフト選びに悩むすべての方へおすすめです。

価格 ：3,000円/5,000円/10,000円/30,000円 （非課税）

有効期限 ：購入日から180日

販売店舗 ：全国のファミリーマート、ミニストップ