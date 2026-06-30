【トランドール】博多駅店の人気商品を全店で販売へ。「祇園山笠明太子フランス」を7月1日にリニューアル発売

株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所

九州のJR駅構内を中心にベーカリー「トランドール」「グレンドール」を展開する株式会社トランドール（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：坂本 和久）は、これまでトランドール博多駅店で人気を集めていた「祇園山笠明太子フランス」をリニューアルし、2026年7月1日（水）より、両ブランド全店で発売いたします。

今回のリニューアルでは、博多のお土産として親しまれる「まるいち」の辛子明太子を引き続き使用しながら、パン生地とフィリングを見直し、より多くのお客様にお楽しみいただけるよう、味わいと食感を改良しました。

また本商品は、九州ならではのグルメをパンで手軽に楽しめる「パンと九州旅」シリーズの一品です。

■リニューアルのポイント

パン生地を改良。

多加水・低温発酵のフランスパン生地を採用。焼き皮はパリッと軽く、中はみずみずしくもっちりとした食感に仕上げました。シンプルながら熟成による旨みが広がり、明太子フィリングのおいしさを引き立てます。

明太子フィリングも、さらにすっきりとした後味に。

「まるいち」の辛子明太子の旨みを活かしながら、隠し味に国産レモン果汁を加えることで、すっきりとした後味に。フランスパン生地の香ばしさと明太子のコクを引き立てます。

■商品情報

・商品名：祇園山笠明太子フランス ～低温発酵製法～

・販売価格：380円（税込410円）

・リニューアル発売日：2026年7月1日（水）

・販売店舗：「トランドール」「グレンドール」全店（計17店）

■「博多祇園山笠」の季節に楽しむ、九州土産にもおすすめの一本

商品名には、博多の夏を象徴する「博多祇園山笠」の名を冠しています。博多のお土産として親しまれている九州丸一食品株式会社「まるいち」の辛子明太子を使用し、旅のお供や九州土産にもおすすめの一品に仕上げました。

株式会社トランドール

九州エリアのJR駅構内を中心に「トランドール」（「黄金の列車」の意味）、九州の駅およびショッピングモールに「グレンドール」（「黄金の穀物」の意味）の2つのベーカリーブランドを展開しています。

2023年5月に、アンデルセングループの事業会社である株式会社タカキベーカリーが、九州旅客鉄道株式会社の新設子会社である「株式会社トランドール」の株式100%を取得し、完全子会社化しました。



■本社所在地：福岡市博多区博多駅前2丁目10-19 福岡ファッションビル4階

■代表取締役社長：坂本 和久

■URL：https://www.traindor.com/

■店舗：トランドール 11店

福岡県：博多駅店、千早駅店、南福岡駅店、吉塚駅店、直方駅店、大橋駅前店、行橋駅店

佐賀県：鳥栖駅店

長崎県：長崎駅店

熊本県：熊本駅店

大分県：大分駅店

グレンドール 6店

福岡県：ゆめタウン筑紫野店、プラス六本松421 店

佐賀県：ゆめタウン佐賀店、フレスポ鳥栖店

長崎県：アミュプラザ長崎店

熊本県：ゆめタウン光の森店

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