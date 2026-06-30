「花王統合レポート2026」および「花王サステナビリティレポート2026」を公開

花王株式会社

花王株式会社（社長・長谷部佳宏）は2026年6月30日、「花王統合レポート2026」および「花王サステナビリティレポート2026」をウェブサイトで公開しました。

花王は、中期経営計画「K27」の達成とその先に向けて、世界の中で誰かにとって欠かせない“唯一無二の存在”になることをめざし、「グローバル・シャープトップ」戦略を推進しています。今回公開した2つのレポートでは、中長期の価値創造ストーリーとESG戦略「Kirei Lifestyle Plan」（キレイライフスタイルプラン）の進捗を通じて、花王が持続的な成長と社会への貢献を進める姿を伝えています。

「花王統合レポート2026」「花王サステナビリティレポート2026」

概要

「花王統合レポート2026」では、構造改革を通じて高めてきた「稼ぐ力」に加え、成長領域へ投資しグローバルで成果を生み出す「成長する力」をテーマに、花王が次の成長ステージへ踏み出している現在地をお伝えしています。「K27」の中間年にあたる2025年度は、構造改革の成果が業績に表れ、収益基盤の再構築が進み、「稼ぐ力」が再現可能な構造へと進化しました。今後は、この基盤を土台に、化粧品、スキンケア、ケミカルなどの重点領域を中心に、グローバル成長を本格的に加速していきます。

本レポートでは、花王の強みである「排他的独自性＊」を活かして社会に真に有用な価値を生み出し、企業成長につなげていくプロセスを、事業戦略・研究戦略・SCM戦略・人財戦略・ガバナンスの観点から紹介しています。独自のサイエンスや生活者理解を起点に、清潔・美・健康・環境に関わる社会課題を解決し、持続可能な社会に欠かせない企業として成長していく姿を、具体的な事例とともに伝えています。

「花王サステナビリティレポート2026」では、「K27」とその先の成長に向けて、「グローバル・シャープトップ」戦略を強化するなか、ESG戦略「Kirei Lifestyle Plan」のもとで推進する取り組みについて、2025年度の進捗を詳細なデータをもとに報告しています。各分野の活動や成果、課題に加え、花王の技術や事業活動を通じた社会課題解決への挑戦を紹介しています。

＊独自のサイエンスに基づく商品力とマーケティング力を掛け合わせることで、花王にしか生み出せない価値を創出する力。

「花王統合レポート2026」の主な内容

- CEO Message 「確信を力に 次の成長領域へ」

「K27」達成に向かい築いてきた経営基盤を土台に、次の成長領域へ踏み出し、持続可能な社会に欠かすことのできない企業をめざす決意を語っています。

- Value Creation 「排他的独自性を磨き続け、真に社会に有用な価値を生み出す」

研究・技術、知・データ、事業・ブランドを循環させながら、花王の強みである「排他的独自性」を、社会課題を解決する「社会的有用性」へと転換するプロセスを紹介しています。

- Beautiful Science 「重要な社会課題に、科学で挑む」

花王独自の技術が複数の事業を横断して多様なソリューションを生み出す――花王ならではの価値創造の広がりを、視覚的にもわかりやすくお伝えしています。

- K27 and Beyond 「稼ぐ力と成長する力を両立し、次の成長ステージへ進む」

構造改革で高めた「稼ぐ力」を成長投資につなげ、花王ならではの強みが活きる領域に資源を集中。「グローバル・シャープトップ」戦略の実装を通じ、次の成長ステージへ進む姿を紹介しています。

「花王サステナビリティレポート2026」の主な内容

- ESGハイライト

財務と環境・社会の両面で価値を生み出す取り組みを通じて、競争力の源泉となるESGの実装を、具体的に紹介しています。

花王は、統合レポートとサステナビリティレポートを通じて、中長期の価値創造ストーリー、成長戦略、ESG戦略の進捗をわかりやすくお伝えし、ステークホルダーの皆さまとの対話と情報開示に取り組んでいきます。

今後も花王は、パーパスである「豊かな共生世界の実現」に向けて、企業価値の向上と社会への貢献の両立を実践していきます。

関連情報

花王統合レポート2026(https://www.kao.com/jp/investor-relations/library/reports/)

花王サステナビリティレポート2026(https://www.kao.com/jp/sustainability/pdf/sustainability-report/)