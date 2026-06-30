ボタン一つでスマホへビデオ通話も。離れた家族や留守番中の子どもの見守りにもぴったりな「通話機能付きスマートカメラ」を新発売

株式会社カシムラKJ-220 スマートカメラ 首振/高輝度/ビデオ通話 を使用して遠方に住む家族を見守る様子

株式会社カシムラ（本社：東京都足立区、以下：「カシムラ」）は、2026年6月30日より、カメラ側からのワンタッチ操作でスマートフォンとビデオ通話ができるスマートカメラ「KJ-220 スマートカメラ 首振/高輝度/ビデオ通話」を販売いたします。お子さんの留守番や、遠方に住む高齢家族の見守りへのニーズに応え、単なるモニタリングにとどまらず、双方向のコミュニケーションを容易にする新しい見守りスタイルを提案します。

従来のネットワークカメラはスマートフォン側から映像を確認する用途が主でしたが、本製品は本体前面に「呼び出しボタン」を搭載。スマートフォンを持たないお子様や、機器の操作に不慣れなご高齢者でも、ボタンを押すだけで簡単に家族へビデオ通話を発信でき、双方の安心感に繋がります。

製品の詳細はこちらから: https://www.kashimura.com/goods/home/kj220.html

Amazon: https://www.amazon.co.jp/stores/page/B6F7613D-EFC8-4275-8ACA-C5061D962264?channel=press

楽天: https://www.rakuten.co.jp/netkashi/

製品の主な特長

KJ-220 スマートカメラ 首振/高輝度/ビデオ通話◆左右上下の首振り機能

アプリでカメラの向きを自在に操作でき、スマートフォンから部屋の隅々まで見たい場所を確認できます。

◆ワンタッチでビデオ通話

カメラのボタンを押すだけでスマホを呼び出し、即座に顔を見ながらの通話が可能です。

◆動体検知・自動追跡

動く人やペットを自動で検知・追跡し、スマホに通知します。留守中のペットの様子確認や防犯のサポートにも有効です。

◆高輝度LED・赤外線暗視モード

暗闇でも2つのモードで鮮明に撮影可能。夜間の見守りにも適しています。

◆プライバシーモード搭載

在宅時など撮影が不要なときは、レンズを後方へ回転させて物理的に隠し、プライバシーを守ります。

◆複数人での同時視聴・他機器連携

複数人で同時に映像確認ができるほか、アプリ内で他のスマート機器との連携も可能です。

スマートカメラでお子さんやペットを見守るイメージ暗い環境での撮影イメージ

開発担当と広報担当のひとこと

「見守るだけでなく、双方向でつながる安心」を形にしました。

最大の特長はカメラのボタン一つでスマホへビデオ通話を掛けられる点です。

スマホを持たないお子様や操作が苦手なご高齢の家族でも簡単に使えます。

首振りやプライバシー機能も備え、離れた家族を身近に感じられる製品を目指しました。（開発担当）

私自身も両親や祖父母と離れて暮らしていますが、画面越しでも顔を合わせて話せることが、双方にとって何よりの安心材料になると日々実感しています。

スマホの操作が苦手なご高齢の方やお子様にとっても、「ボタンを押すだけ」というシンプルさで連絡のハードルを下げ、日々の心配を安心へと変えてくれるアイテムだと感じています。（広報担当）

製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180823/table/6_1_6d7c8c23656f9cd638118d0ec8fcad76.jpg?v=202606300552 ]