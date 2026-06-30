2026年の七夕は、老舗チョコレートブランドカファレルならではの上質な空間で、願いを綴る特別なひとときを。

株式会社山本商店

2026年6月30日

イタリア・トリノにて創業した老舗チョコレートブランド「Caffarel（カファレル）」の日本総輸入代理店として、製造・小売事業を展開する株式会社山本商店（本社：神戸市中央区／取締役社長：名取至）は、カファレル神戸北野本店において、2026年7月1日（水）から7月6日（月）まで、七夕特別企画『願い事はカファレルへ』を開催いたします。

日本では7月7日は「七夕」として親しまれておりますが、同日は世界的に“World Chocolate Day（ワールドチョコレートデー）”としても知られ、チョコレートを楽しむ特別な日でもあります。

本企画では、七夕の風情とともに、カファレルならではのチョコレートの魅力をご堪能いただけます。年に一度のこの機会に、ぜひ「チョコレートと七夕」が織りなす優雅な時間をお楽しみください。

25年七夕

■概 要

イベント企画：「願いごとはカファレルへ」

実施期間 ：2026年7月1日（水）～7月6日（月）

※7月7日（火）はカファレル神戸北野本店の定休日のため、休業いたします。

実施店舗 ：カファレル神戸北野本店 https://www.caffarel.co.jp/shop/kobe-kitano.html

イベント内容： 期間中、店内には七夕飾りをご用意し、お客様をお迎えいたします。短冊を設置して

おりますので、ご自由にお願いごとをご記入のうえ、笹にお飾りください。短冊に

願いごとを書いた旨をレジにてお伝えいただいたお客様には、ジャンドゥーヤを1つ

プレゼントいたします。

・七夕終了後、皆様にご記入いただいた短冊は、神社にてお焚き上げを行います。

・期間中のご来店時に、LINEのお友だち登録をしていただいた方には、先着100名様

限定でチョコレート3粒セットをプレゼントいたします。

・カフェスペースでは、期間中「特製デザートプレート」をご注文いただいた

お客様に、七夕仕様の特別アレンジにてご提供いたします。

・7月3日（金）～5日（日）期間限定でスプマンテ（スパークリングワイン）を

単品850円（税込）でお楽しみいただけます。

・同期間（7月3日（金）～5日（日））の3日間は通常のドリンクセットに＋110円で、

期間限定提供のスプマンテ（スパークリングワイン）へ変更いただけます。

※イベント内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

七夕限定 特製デザートプレート 1,650円（税込）／ 特製デザートプレート＋ドリンクセット 2,200円（税込） ※写真のドリンクは期間限定で＋110円で変更可能なスプマンテ（スパークリングワイン）となります。 ※スプマンテ（スパークリングワイン）は7月3日（金）～5日（日）期間限定でのご提供となります。 ※お皿盛りのアイスは、写真と内容が異なる場合がございます。

商品詳細：トロピカルなマンゴーソースと黄色い星形チョコレートが鮮やかな、七夕限定ドルチェ

お皿盛プレート。カファレルの”七夕” × ”World chocolate day"をカフェでもお楽しみ

ください。

■カファレル神戸北野本店について

カファレル シェフ パスティッチェーレ 斉藤宏樹神戸北野本店 カフェ

カファレル神戸北野本店は、神戸を代表する観光地、北野エリアに2004年11月にオープン。2024年には20周年を迎えました。種類豊富なチョコレートの数々をはじめ、パスティッチェーレ(製菓職人)による焼菓子やオリジナルドルチェを販売しています。また国内のカファレルショップで唯一、カフェスペースを併設。華やかな「ドルチェお皿盛り」や、カファレルの生まれ故郷であるトリノの名物ドリンク「ビチェリン」もお楽しみいただけます。

■カファレルについて

1826年創業、イタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド。2026年、節目となる創業200周年を迎えます。1865年、カカオ不足という時代背景の中でピエモンテ産ヘーゼルナッツに着目し、芳醇なコクと香りを引き出した「ジャンドゥーヤ」を創出。その洗練された味わいは、時代を超えて世界中で愛され続けています。

公式オンラインショップ： https://www.caffarel.co.jp/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/caffarel_hy/

■会社概要

商号 ： 株式会社山本商店

取締役社長 ： 名取 至

所在地 ： 〒650-0034 神戸市中央区京町79 日本ビルヂング902

創業 ： 明治44年

事業内容 ： 輸出入業、 国内卸売業、 小売業、 洋菓子製造販売

資本金 ： 4,000万円