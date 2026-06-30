旬食材を“最も美味しい温度”で届ける夏の美食体験！『薪火と涼味の夏ご自愛コース』が期間限定で登場

株式会社アドリープ

飲食店の経営、企画、総合プロデュースを手がける株式会社アドリープ（本社：東京都三鷹市、代表取締役：竹松 弘光）は、精肉店併設の肉と薪火料理のお店『かまど焼 NIKUYOROZU』にて、2026年7月1日（水）～9月13日（日）の期間限定で、夏の特別コース「薪火と涼味の夏ご自愛コース」をご提供いたします。

かまど焼 NIKUYOROZUホームページ：https://nikuyorozu.jp/kamado/

■本プレスリリースのポイント

１. 白桃、鱧、とうもろこし、直七（なおしち）など、夏の旬を味わい尽くす期間限定コースが登場。

２. 食材ごとに最適な温度帯で提供。温度の移ろいとともに楽しむ、新たな美食体験。

３. 薪火の香ばしさと旬食材のみずみずしさが織りなす、『かまど焼 NIKUYOROZU』ならではの夏のご自愛コース。

■夏の旬を“最も美味しい温度”で。薪火と涼味が織りなす特別な美食体験

『かまど焼 NIKUYOROZU』にて、2026年7月1日（水）～9月13日（日）の期間限定で、夏の特別コース「薪火と涼味の夏ご自愛コース」をご提供いたします。本コースでは、白桃やとうもろこし、鱧、直七など、夏に旬を迎える食材をふんだんに使用。それぞれの食材が持つ甘みや香り、みずみずしさを最大限に引き出すため、料理ごとに最適な温度でご提供いたします。

本コースでは、料理ごとに異なる温度帯を見極めながらコース全体を構成。温度の変化とともに移ろう香りや旨み、食感の違いを、より豊かに感じていただけるよう仕立てました。さらに、コース中盤には高知県で古くから親しまれてきた希少な柑橘「直七」を使用した冷麺をご用意。爽やかな清涼感を添えながら、次の料理へと味覚をつなぎます。

暑さや冷房による疲れを感じやすい季節だからこそ、旬の食材を最も美味しい温度で味わっていただきたい。そんな想いから生まれた、旬の恵みと薪火ならではの温もりを堪能できる、『かまど焼 NIKUYOROZU』ならではの夏限定コースです。

■料理紹介（代表メニュー） ※写真はイメージです

▲オリーブ牛 薪火たたき 酢橘とともに 表面を薪火で香ばしく炙り、旨みを閉じ込めた一皿。ミネラル豊富なクリスタルシーソルトと酢橘の爽やかな香りが、オリーブ牛本来の甘みを引き立てます。▲幻の柑橘 直七の冷麺 和出汁の旨みと直七の爽快な酸味が調和した特製の冷麺。しゃぶしゃぶにしたオリーブ牛を合わせ、コースに涼やかなアクセントを添える夏の一品です。▲原始かまど焼 かまどでじっくりと焼き上げる、当店の名物料理。最適な火入れで引き出した素材本来の旨みと、薪火ならではの香ばしい香りをお楽しみいただけます。▲牡丹のすき焼き 山椒風味 猪肉ならではの濃厚な旨みを楽しめる牡丹肉を、特製割り下と爽やかな山椒の香りで夏らしく仕上げました。ご飯、赤だし、漬物とともにご提供する、コースの締めのお食事です。▲和牛ふぃなんしぇ 和牛の牛脂を使用した、当店オリジナルのフィナンシェ。かまどで温めることで表面は香ばしく、中はしっとりとした食感に。併設の精肉店でも販売しており、ご自宅でもお楽しみいただけます。▲純氷かき氷 苺とサバイヨン 信州の純氷を粉雪のように削り、自家製苺ソースとサバイヨンクリームで仕上げました。ひんやりとした口当たりの中にやさしいコクを感じられる、本コースの締めくくりを飾る、夏らしい特製デザート。

■「薪火と涼味の夏ご自愛コース」概要

【コース名】薪火と涼味の夏ご自愛コース

【コース料金】 8,800円（税込）

【提供期間】 2026年7月1日（水）～9月13日（日）

【ご利用人数】2名様～ ※要予約制

【販売店舗】 かまど焼 NIKUYOROZU

【コース内容】オリーブ牛 薪火たたき 酢橘とともに／前菜盛り合わせ（焼きとうもろこしのパンナコッタ・白桃と生ハムのタルト仕立て・鱧の天ぷらとアボガド・鴨の薪火焼）／幻の柑橘 直七の冷麺／薪焼 ローストビーフの射込み／原始かまど焼／牡丹のすき焼き 山椒風味／和牛ふぃなんしぇ／純氷かき氷 苺とサバイヨン

【ご予約ページ】https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13271035

■店舗情報

【店名】 かまど焼 NIKUYOROZU

【住所】 東京都三鷹市下連雀3-15-13第三亀屋酒販ビル１階

【営業時間】

レストラン：ランチ 12:00～14:00（LO.13:15）／ディナー 17:00～23:00（LO.22:00）／精肉店：11:30～23:00

【電話番号】 0422-48-5880

【URL】 https://nikuyorozu.jp/kamado/(https://nikuyorozu.jp/kamado/)

■『かまど焼 NIKUYOROZU』とは

『かまど焼 NIKUYOROZU』は、飲食店に特化した経営・企画・総合プロデュース事業を展開する株式会社アドリープが手がける、精肉店併設の肉と薪火料理のお店です。

レストランでは、お肉ソムリエが厳選した、オリーブの搾り果実を与えて育てられた香川県産の黒毛和牛「オリーブ牛」や、狩猟免許を持つオーナーが厳選したジビエなどの国産ブランド肉を、特注のかまどで焼き上げる薪火料理にてご提供しています。また、「認定生食用食肉取扱」の許可を取得しており、安心・安全に配慮したユッケなどの生肉料理や、肉料理との相性を考えて厳選したドリンクも豊富に取り揃えています。

併設の精肉店では、食肉販売業や密封・包装食品製造業、惣菜製造業などの許可を活かし、厳選した精肉の量り売りをはじめ、ご家庭用はもちろん贈答用の精肉ギフトも販売しています。さらに、オンラインストア「NIKUYOROZU(R)」で人気のオリジナル調味料や、テイクアウトでご好評いただいている「和牛ふぃなんしぇ」などのオリジナル商品もご用意。レストランと精肉店、それぞれの魅力を通じて、肉の新たな楽しみ方をご提案しています。

■会社概要

【会社名】 株式会社アドリープ

【住所】 東京都三鷹市東京都三鷹市上連雀6-8-11

【代表者】 代表取締役 竹松弘光

【事業内容】 焼肉大手チェーン店顧問コンサルタント他、都内飲食店顧問コンサルタント、飲食店の経営、運営

【関連URL】https://rh-group.co/