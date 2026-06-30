【新サービス】「見える化」のその先へ。AIが「次の一手」を具体的に提示する、意思決定支援ソリューション「AIビズプラス」を提供開始

ソシオネット株式会社

この度、ソシオネット株式会社（以下、ソシオネット）は、Geminiを活用した新サービス、「AIビズプラス」の提供を開始します。

サービス概要：データの「見える化」を「収益」へ。迷わない現場を作る新機軸

昨今、多くの企業でSFAやCRM、BIツールの導入が進み、データの蓄積や「見える化」は一定の成果を上げています。しかし、実際の現場では”見える化止まり”の課題が多く残っています。

- データはあるが、どう分析すればよいか分からない- 可視化されても、そこから何を判断すればよいか分からない- 結局『次に何をすべきか』が決められない

AIビズプラスは、この“見える化止まり”の状態を超え、蓄積された業務データをもとに「次の一手」を導き出すことで、「今、何をすべきか」という具体的なアクションを提示するAIソリューションです。

■意思決定を加速させる「AIビズプラス」3つの特徴- 「次にやるべき行動」を具体的に提示蓄積された業務データをもとに、AIが意思決定に必要な情報と取るべき行動を提示します。単なる可視化や分析ではなく、「誰が・何を・どう動くか」まで落とし込むことで、次のアクションを判断できる状態を実現します。- 既存システムを活かしたシンプルな構成既存システムはそのままに、データ抽出とGoogleドライブへの連携を追加。蓄積データをGeminiで活用。新たなツール導入を前提とせず、既存環境を活かしてスムーズに利用開始できます。- すぐに使える業務テンプレート既存システムがないお客様向けには、CRM・契約管理の業務テンプレートをご用意。お客様の業務に合わせてカスタマイズし、すぐに使える形で提供します。業務テンプレートはノーコードアプリ開発ツールで構築されているため、導入後はお客様自身で改善・拡張することも可能です。■ ご利用料金について

お客様の現在のシステム環境や、必要なカスタマイズの範囲に合わせて、最適なプランを個別にご提案いたします。

まずは現在のシステム環境や課題などをヒアリングさせていただき、最適な導入形態をご提案させていただきます。

今後の展望：ビジネス判断に、新たな視点を

「AIビズプラス」を通じて、データを単なる記録で終わらせず、企業の成長を牽引する「意思決定の武器」へと変えていく。

私たちは、そんな業務改善の仕組みづくりを伴走しながら支援してまいります。

会社概要

ソシオネットは、お客様のためのデジタルトランスフォーメーション(DX)を実現するITコンサルティング企業です。

ソシオネットは「Change the way we live with: IT（人としくみの関係を変革する）」をミッションに掲げ、ITを通じて皆さまの生活が、社会が、より良くなるよう価値を生み出し続けたいと考えています。

第3回TOKYOテレワークアワード推進賞受賞。

公式HP：(https://socionet.co.jp/)

Instagram：(https://www.instagram.com/socionet_official/)