ゴルフ用距離計測器「Shot Navi(ショットナビ)」シリーズを販売するテクタイト株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：松本 能和)は、ハンドヘルドGPSゴルフナビ「Granz neo」を発売いたします。

本製品は、従来モデルより軽量化を実現し、ポケットに収まる携帯性によりラウンド中も快適に使用できるハンドヘルドGPSゴルフナビです。また、グリーンの起伏をヒートマップで可視化するとともに、傾斜方向を矢印で表示する「Dynamic Green Eye & Slope Direction」を搭載し、パッティング時のライン読みや距離感の判断をサポートします。さらに、物理ボタンによる確かな操作性を採用し、指先の感覚で確実に操作でき、プレー中の快適な使用感を実現しました。





ロゴ

Granz neo





【Granz neoの特長】

〇ピンポジションを確実に捉える

テクノクラフト社製カートナビのピンポジションデータと連携し、当日の正確なピンまでの距離を表示します！





ピンポジション





※ピンポジションデータは、テクノクラフト社製カートナビ導入コースにてご利用可能です(一部ゴルフ場を除く)

※対象コースは2000ヤード以上のゴルフ場で約1,500コースに対応しており、国内・海外ともに9ホール(OUT／INなど)を1コースとしています。(2026年4月時点)





○超軽量・超コンパクトサイズ

クレジットカードよりも小さく、ゴルフボール約1個分の軽さ





超軽量・超コンパクト





○Dynamic Green Eye & Slope Direction

グリーンの起伏をヒートマップで表示するとともに、現在地に応じてグリーン画面を自動回転表示。さらに傾斜方向を矢印で可視化しグリーン攻略に必要な情報を直観的に確認できます





Dynamic Green Eye & Slope Direction





〇どでか文字ビュー

端末を傾けるだけでより見やすい大きな文字で距離表示





どでか文字ビュー





〇フェアウェイナビ・リアルディスタンス

ドッグレッグや直接グリーンを狙えない場合、現在地から自分が打ちたい方向のフェアウェイセンターまでの距離と、そこからグリーンセンターまでの3点間距離を表示します

【特許取得済み：第6336885号】





フェアウェイナビ・リアルディスタンス





〇マルチ衛星測位

対応衛星が増えることで距離計測の精度・速度・安定性をアップします





マルチ衛星測位





〇安心・高品質の日本製

本製品は国内自社工場で生産している“MADE IN JAPAN”です





日本製





【Granz neo概要】

○商品名 ： Shot Navi Granz neo

○発売日 ： 2026年7月上旬

○価格 ： 29,920円(税込)

○製品カテゴリ ： ハンドヘルド型GPSゴルフナビ

○本体外寸 ： 67.5×43.8×14mm

○重量 ： 46g

○主な機能 ： 当日のピンポジション表示、Dynamic Green Eye、

Slope Directionフェアウェイナビオートビューチェンジ

マルチ衛星測位システム、アプリ連携 など

○防水仕様 ： IPX7(生活防水程度)

○充電時間 ： 約4時間

○フル充電時使用時間： GPS使用時 最大約20時間

○パッケージ内容 ： 充電・通信用USBケーブル、

クイックスタートガイド兼保証書

○製品URL ： https://shotnavi.jp/golfgps/granz_neo/

○メーカーURL ： https://shotnavi.jp/





製品画像





【ショットナビについて】

日本全国のゴルフ場に対応するゴルフ用GPS距離計測器「ショットナビ」を2008年より展開。以来GPS距離計測器のパイオニアとして多彩な機種を開発・販売してきました。2018年からはレーザー距離計測器の開発・販売も開始し、ゴルファーのプレースタイルに合わせた幅広い製品ラインアップを提供しています。









【会社概要】

会社名：テクタイト株式会社

代表者：松本 能和

所在地：〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル26階









【テクタイト株式会社およびテクタイトグループについて】

テクタイト株式会社は電子機器・電子製品の開発製造販売、各種電子部品の開発製造販売、EMS(電子機器の受託生産)事業、OEM/ODM事業、Eコマース事業(電子商取引)、家電製品・光学機器の卸売事業を営む事業会社です。

テクタイトグループでは、エレクトロニクス関連事業を中核とし「常に自らを革新し創造を続けることで未知の新しいビジネスに絶え間なくチャレンジしていくこと」を信条に事業を行っております。









※「Shot Navi(ショットナビ)」は、テクタイト株式会社の登録商標です。