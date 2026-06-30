【200人に電気代トラブルに関する調査を実施！】2人に1人が電気の使い方でもめた経験あり。原因トップは「照明つけっぱなし」「エアコン設定温度」

株式会社ゼロアクセル

※アンケート調査の結果はこちらから確認できます。

https://cc-moola.com/electricity/survey/electricity-trouble

※調査結果を参考に作られた記事は以下のリンクから確認できます。

https://cc-moola.com/electricity/ranking

調査背景と概要

電気代の値上がりが続く中、家庭内での電気の使い方をめぐるトラブルが起きているケースも少なくありません。

「エアコンの設定温度」「照明のつけっぱなし」など、日常のちょっとした行動の違いが、同居者との摩擦につながることがあります。

今回は同居者がいる方を対象に、電気代をめぐるコミュニケーションの実態を調査しました。

調査サマリー

・電気の使い方でもめた・もやもやした経験が「ある」は47.5%と約半数

・もめやすい場面のトップは「照明・テレビのつけっぱなし」77.9%、次いで「エアコンの設定温度」52.6%

・「特に話し合う必要を感じていない」が42%と最多で、話し合いに至っていない家庭が多数

・解決策として「自分が率先して節電する」が29.5%で最多、電力会社の乗り換えは10.5%にとどまる

電気代トラブルに関する調査の注目データ

注目データ１.：同居者との電気トラブル、2人に1人が経験

電気の使い方でもめたり、もやもやした経験があるかを聞いたところ、「よくある」15.5%・「たまにある」32%を合わせると47.5%と、約5割が何らかのトラブルを経験していました。

「ない」と答えたのは52.5%と過半数ではあるものの、同居している家庭の約2人に1人は電気の使い方で摩擦を感じていることになります。

注目データ２.：もめやすい場面、「照明つけっぱなし」が約8割でトップ

もめた経験がある95人に具体的な場面を聞いたところ（複数回答）、「照明・テレビのつけっぱなし」が77.9%でダントツのトップ。

「エアコンの設定温度」52.6%、「部屋の電気をつけたまま外出・寝落ちする」49.5%が続きます。トラブルの原因は日常の具体的な行動に集中していました。

注目データ３.：解決策は「自分が率先」が主流、話し合いは少数派

解決策として実践していることを聞いたところ（複数回答）、「自分が率先して節電する」が29.5%で最多でした。

「節電ルールを同居者と決めた」は18.5%、「電力会社を乗り換えた」は10.5%にとどまります。問題を感じていても、相手に働きかけるより自分が動く選択をしている人が多い実態が見えました。

電気代・電気の使い方に関するアンケート

調査概要は以下の通りです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/558_1_7700d1c59d79dbb48b4db4ef16f282fd.jpg?v=202606301152 ]

※本調査は以下の記事から確認できます。

電気の使い方でもめた経験、約5割。原因トップは「照明つけっぱなし」と「エアコン設定」(https://cc-moola.com/electricity/survey/electricity-trouble)

※本調査の内容を引用される場合は、以下の2点をご記載ください。

１.調査元のCocoMoola（https://cc-moola.com/）へのリンク

２.調査記事（https://cc-moola.com/electricity/survey/electricity-trouble）へのリンク

▼引用例

引用元：電気の使い方でもめた経験、約5割。原因トップは「照明つけっぱなし」と「エアコン設定」｜ココモーラ

ココモーラのユーザー調査について

ココモーラでは、生活者の比較行動や選択実態に関するアンケート調査を通じて、ユーザーの比較・選択に役立つデータの収集・分析を行っています。

調査結果は、比較記事・ランキング記事・コラムなどのコンテンツ制作にも活用しています。

→ 電力に関する調査一覧はこちら(https://cc-moola.com/electricity/survey)

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株式会社ゼロアクセルについて

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

■関連会社

株式会社BimoRa

コーポレートサイト https://bimora.co.jp/

公式EC https://bimora.jp/



株式会社ワンプレート

コーポレートサイト https://wan-plate.co.jp/

公式EC https://wan-plate.jp/



株式会社ザ・建物

コーポレートサイト https://the-building.co.jp/

赤坂駅前店 https://the-from.com/shop/02

昭和通り店 https://the-from.com/shop/01

■関連事業

GLOW-NAVI（グロウナビ）

https://glownavi.com/

おうちにプロ

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