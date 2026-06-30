＜Qoo10 「エアコン」販売数ランキング＞省エネ基準引き上げ前の駆け込み需要が増加！AIセンサー搭載や自動掃除機能付きが人気に

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、「エアコン」の販売数TOP5*を発表いたします。

AIセンサーによる節電機能や自動掃除機能付きが人気

2027年4月以降、省エネ基準の引き上げにより、基準に満たない低価格帯のエアコンの製造・販売ができなくなる、いわゆる「エアコンの2027年問題」。これを受けて、エアコンの駆け込み需要が高まっています。AIを活用した節電機能や自動掃除機能など高い機能性を備えたモデルに加え、定番の白だけでなくインテリアになじむカラーのエアコンも注目されています。

今回のQoo10の調査では、AIセンサーによる快適運転機能を搭載した「エオリア」が１位にランクインしました。さらに、内部清浄機能やスマートフォンによる遠隔操作に対応したモデルが上位を占める結果となりました。

【1位】エオリア スタンダードモデル 6畳用（ショップ名：エアコンの森）

AIによる快適運転機能を搭載。内部の自動洗浄と空気清浄機能付きで、快適性と使いやすさを両立。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1170223254

【2位】ダイキン エアコン 6畳用（ショップ名：dshopone）

コンパクト設計で省スペースに設置可能。内部クリーン機能やスマートフォン対応の遠隔操作など、使いやすい機能を搭載。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1159135581

【4位】富士通ゼネラル ルームエアコン nocriaC 14畳用（ショップ名：tow*****）

抗菌・防カビ加工のフィルターや熱交換器加熱除菌で清潔に。室温に応じた自動運転など、多彩な機能を備えたモデル。

URL：https://www.qoo10.jp/g/608980312

Qoo10「エアコン」販売数ランキング[表: https://prtimes.jp/data/corp/22933/table/970_1_ea79fc7d8c201da5d5364cb15b882d3b.jpg?v=202606300552 ]

*Qoo10調べ データ抽出期間：2026年5月1日（金）～5月31日（日）

Qoo10（https://www.qoo10.jp/）サイト上、「エアコン」カテゴリーの販売個数に基づいたランキングです。

ピンポイントで涼しく！ポータブルエアコンのご紹介

工事不要で手軽に使えるコンパクトなエアコン。除湿や送風機能を備えたモデルも多く、梅雨時期の室内干しや、エアコンを設置していない脱衣所など、スポット使いにも活躍します。また、持ち運び可能な小型タイプは屋外でも重宝し、車内やキャンプなど夏のアウトドアシーンでも使いやすいのが特長です。

今回は、Qoo10で見つけた、便利なポータブルエアコンをご紹介します。

アイリスオーヤマ ポータブルクーラー（ショップ名：アイリスオーヤマ公式通販サイト アイリスプラザ）

冷風・除湿・送風（換気）の3つのモードが選べる。ON・OFFタイマーやおやすみ運転などのサポート機能も充実。

URL : https://www.qoo10.jp/g/1199002954

シロカ ポータブルクーラー（ショップ名：リコメン堂）

持ち運びやすい軽量且つコンパクトなサイズ。除湿機能も搭載。空間に調和するシンプルなデザインの一台。

URL：https://www.qoo10.jp/g/994854391

VETESA ポータブルエアコン（ショップ名：VETESA）

アウトドアでも快適な空間を実現する冷暖房兼用のポータブルエアコン。省電力・静音設計で防災グッズにもおすすめ。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1208521893

【eBay Japan合同会社】

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業内容：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

Qoo10はこちら :https://www.qoo10.jp/

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。

予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

■お客様からのお問い合わせ先

eBay Japan 合同会社 Qoo10 カスタマーセンター（受付：平日 9:30~17:30、土・日・祝日除く）

問い合わせ先：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/CS/NHelpContactUs.aspx