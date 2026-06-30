アスノシステム SIサービス事業本部 SIサービス1部 副部長 服部泰輔が美唄市地域活性化起業人（副業型）として継続参画

アスノシステム株式会社

株式会社MCEAホールディングス（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育）のグループ会社で、国内最大級の貸し会議室検索サイト「会議室.COM」を運営するアスノシステム株式会社（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育／以下、「アスノシステム」）に所属する、SIサービス事業本部SIサービス1部副部長の服部泰輔が、美唄市地域活性化起業人（副業型）としての活動を、2026年度も継続します。

服部はこれまで、美唄市地域活性化起業人（副業型）の立場から同市の取り組みに参画し、IT分野において、地域関係者と連携しながら各種プロジェクトの推進に関わってきました。

こうしたこれまでの取り組みが評価され、2026年度においても引き続き、副業型の地域活性化起業人として活動を継続することとなりました。今後も地域との協働を重視しながら、持続的な地域活性化に寄与してまいります。

■アスノシステム SIサービス事業本部 SIサービス1部 副部長 服部泰輔 コメント

2025年度より副業型地域活性化起業人として美唄市の取り組みに参画し、現地の皆さまとの対話や実践を通じて、多くの学びと気づきをいただいています。こうした経験を踏まえ、2026年度も引き続き本取り組みに携わる機会をいただけたことを大変ありがたく感じています。

これまでアスノシステムで培ってきたIT・DXの知見やプロジェクト推進の経験を活かしながら、美唄市のまちづくりや地域課題の解決に微力ながら貢献してまいります。

引き続き「明日を創造」という想いを大切にしながら、美唄市の皆さま、関係者の皆さまとともに、「明日がもっと楽しみになる」まちづくりを推進していきたいと考えています。今後も地域の声をしっかりと受け止め、持続的な発展に寄与できるよう努めてまいります。

【アスノシステム株式会社とは】

TO CREATE TOMORROW

明日を創造する企業

●よりよい社会の明日を創る IT企業

アスノシステム株式会社は、2009年に設立。システム開発を本業とし、エンドユーザーを意識したモノづくりを行なってまいりました。

前身の『シゲル情報サービス株式会社』の創業から数えて38年の実績と経験を有しています。

国内最大級の貸し会議室検索サイト『会議室.COM』、レンタルオフィス検索サイト『レンタルオフィス.com』など、自社サービス・メディアの立ち上げにより、アスノシステムが主体となり、“社会にとって次に必要なものは何なのか”を考え、ITを駆使してよりよい社会の明日を創っていく企業です。

●開発だけじゃない！世の中に必要なサービスを考え、生み出す

アスノシステムでは、さまざまな方面から社会をよりよく、便利にするサービスを提供しています。

国内最大級の貸し会議室検索サイト『会議室.COM』では、関東圏が中心に、九州・沖縄エリアの貸会議室も多数登録があり、エリア内の企業によるセミナーやイベントでの利用はもちろん、他地域から出張をしてくるビジネスパーソンに重宝されています。

他にも、全国のバーチャルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースの検索ができる『レンタルオフィス.com』、360°パノラマコンテンツの制作サービス『PANOVIEWN』、オンラインチャットで全国の薬剤師にヘルスケアや症状改善について相談をしたり、ヨガや瞑想などプロのインストラクターの動画やコラムでウェルビーイングに寄与する『Olive』、称賛が循環するウェルビーイング福利厚生サービス『Thanks Peer』があります。

会社名 ：アスノシステム株式会社

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地：東京都港区高輪二丁目16番37号 高輪JEBL 2階

設立年月日：2009年9月1日

資本金 ：1億円

URL ：https://asno-sys.co.jp （コーポレートサイト）

事業内容 ：システム開発事業 / オフショア開発事業 / SES事業 / Webインテグレーション事業/

MVSソリューション事業 / Webサービス事業 / ERPパッケージ販売・保守

【株式会社MCEAホールディングスとは】

MCEAホールディングスグループは「人とビジネスの可能性を最大化する」という理念のもと、ITフリーランスエンジニアエージェント事業を行う株式会社PE-BANK、システム開発を本業としたITサービス業を行うアスノシステム株式会社、そしてグループの形成支援と経営推進を行う株式会社MCEAホールディングスの3社からなる組織です。1989年5月に15名のITフリーランスが中心となり立ち上げた「首都圏コンピュータ技術者協同組合」をルーツとする共存共栄の思いを基に、今後も皆様から求められる価値ある企業となるようこれからも取り組んでまいります。

会社名 ：株式会社MCEAホールディングス

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：2015年9月1日

資本金 ：1億円

ホームページ：https://mcea-hld.jp/