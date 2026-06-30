エクシオグループ、DNX Ventures USのファンドにリミテッドパートナーとして参画を決定

エクシオグループ株式会社

エクシオグループ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：梶村啓吾）は、先進技術の獲得および新たな事業創出等を目的として、米国のベンチャーキャピタルであるDNX Ventures US（本社：米国・カリフォルニア州、代表：北村充崇）が運営するファンドにリミテッドパートナー（LP）として参画することを決定しましたので、お知らせします。

当社は、2026年5月に公表した中期経営計画（2026～2030）において、「先進技術への挑戦」を成長ドライバーの１つに掲げております。将来の事業成長に向けた技術ロードマップを策定し、AI、データセンター、ロボティクス、再生可能エネルギー、次世代通信などの重点強化領域を明確化したうえで、R&Dの取り組みや技術開発系企業との連携強化に取り組んでいます。

このような背景のもと、当社はB to Bスタートアップへの投資に強みを持つDNX Ventures USが運営するファンドにLPとして参画することを決定しました。また、同社が提供するLP向け支援プログラムにも参加し、スタートアップとの接点拡大をはじめ、次世代技術・先進技術に関する知見の獲得、有望な技術・企業の発掘等を進めてまいります。スタートアップとの実証実験やモニタリングを通じて成長ポテンシャルを早期に見極め、事業化の可能性も視野に入れた戦略的な出資や協業の深化につなげていきます。

当社グループは「2030ビジョン」のもと、社会課題の解決を普遍的使命と考え、イノベーションにより多様なエンジニアリングをつなぎ、融合し、価値創造による持続的成長に挑戦し続けています。今後も、先端技術への挑戦を通じて、社会や顧客の課題解決に資する新たな事業機会の創出に取り組んでまいります。

DNX Ventures US について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69346/table/36_1_9ac76481b1027cb2e67924ce68550409.jpg?v=202606300552 ]

DNX Ventures USのコメント：

エクシオグループ様にご参画いただけることを、大変心強く感じております。先進技術を見極め、社会実装へと着実につなげていく同社との連携は、スタートアップの成長支援のみならず、新たな事業機会の創出にもつながるものと考えております。DNX Venturesは、今後も両社の知見を掛け合わせながら、次世代の産業創出に貢献してまいります。

DNX Ventures Managing Partner 前田 浩伸