【18年ぶりの新設】6月に「睡眠障害」が診療科名に追加。睡眠への関心が高まる中、CLASが日々の休息をサポートする『睡眠環境アップデート術』特集を公開＆お得なSALEを開催

株式会社クラス

暮らしに合わせて家具や家電を借りる・買える・返せる『CLAS（クラス）(https://clas.style/)』を運営する株式会社クラス（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：久保 裕丈）は、梅雨明けから本格化する熱帯夜に向け、夏の寝苦しさ軽減と快適な寝室づくりをサポートする特集記事「睡眠環境アップデート術(https://clas.style/article/2570)」を公開いたしました。

高品質なベッド・マットレスから最新の睡眠ガジェットまで、睡眠環境を手軽に見直せる活用法をご提案しています。また、6月25日（木）より先行して開催している「サイズが合えばおトク！ベッド＆マットレスSALE(https://clas.style/article/2596)」と合わせ、CLASは夏の睡眠環境づくりを応援いたします

睡眠環境アップデート術 :https://clas.style/article/2570

▼関連ページ

18年ぶりの診療科名追加に見る、現代人の「睡眠課題」への関心の高まり

- ベッド＆マットレスSALE：https://clas.style/article/2596- CLAS「マットレス・布団・寝具」一覧：https://clas.style/furniture/mattress/

2026年6月1日、医療機関の標榜診療科目に18年ぶりとなる新設科目として「睡眠障害」が追加されました。この歴史的な改定は、不眠や日中の強い眠気などに悩む現代人が急増し、「睡眠の質の低下」が社会全体で向き合うべき関心事となっていることの表れと言えます。

専門的な医療のサポートを必要とする方が増える一方で、日々の「寝苦しさ」や「朝の疲れ」を和らげるためには、まず一番身近なご自身の睡眠環境を見直すことも大切なアプローチのひとつです。

（CLAS「マットレス・布団・寝具」一覧：https://clas.style/furniture/mattress/）

■ 1年で最も過酷な夏。「寝たのに疲れてる」から卒業するアップデート術

まもなく訪れる梅雨明け以降、気温・湿度が下がらない「熱帯夜」が続く夏は、1年の中で最も睡眠環境が過酷になる季節です。日々の睡眠不足が積み重なる「睡眠負債」は、夏バテやパフォーマンス低下の要因になります。

「しっかり寝たはずなのに、朝から体が重い」「疲れがとれない」と感じる方は、寝室環境の見直しサインかもしれません。睡眠時間を明日のための「回復時間」へと整えるには、エアコンの温度設定だけでなく、体に直接触れるマットレスなどの寝具の見直しや、心地よい入眠をサポートする最新の睡眠ガジェットの活用も効果的です。

本格的な熱帯夜を迎える前の今こそ、快適な眠りをサポートする環境づくりに最適なタイミングと言えます。

■ いきなりの購入は不要。高品質マットレスや話題のガジェットで作る「快適な寝室づくり」

「体に合うか分からない高品質なマットレスをいきなり購入するのはハードルが高い」

「気になっている睡眠ガジェットがあるけれど、本当に自分に効果があるか分からない」

そんな夏の寝具・アイテム選びのジレンマを、暮らしに合わせて「借りる・買える・返せる」CLASの仕組みが解消します。

CLASなら、通気性に優れた高反発マットレスや人気ブランドの枕、最新の睡眠ガジェットなどを初期費用を抑えて月額でお試しし、万が一身体やライフスタイルに合わなければ、いつでも別の商品へ交換や、スマホひとつで返却が可能です。日々の睡眠に欠かせないお気に入りアイテムになった場合は、それまで支払った月額費用を差し引いてそのままご購入いただけます。

ライフステージや季節の移り変わりに合わせて、睡眠環境をいつでも最適化することができます。

夏の寝室づくりを応援！特集記事の公開＆お得なSALEを実施中

夏の寝苦しさを軽減し、快適に眠れる寝室づくりを応援する特設ページを公開しております。

また、対象商品がお得に利用できるSALEも同時開催中です。

■ 特集記事『睡眠環境アップデート術』

高品質マットレスから最新の睡眠ガジェットまで、睡眠環境を整えるおすすめアイテムと活用術をご紹介。ページ内から開催中のSALE会場へもアクセス可能です。

詳細ページ：https://clas.style/article/2570

■ サイズが合えばおトク！ベッド＆マットレスSALE

特典：対象商品のご注文で、レンタル月額20%OFF

対象商品：本キャンペーンページに掲載されている対象のベッド・マットレス

対象注文期間：2026年6月25日（木）12:00 ～ 2026年7月8日（水）23:59

詳細・ご利用ページ：https://clas.style/article/2596

※注意事項：SALE対象商品は数量に限りがあります。予告なく終了の可能性がございます。

『CLAS（クラス）』について

『CLAS』は、初期費用や手間の負担を軽減し、その時々で最適な家具・家電などの耐久消費財の利用を簡単・手軽に実現するサービスです。

まずは月額制の「借りる」で気軽に利用を開始し、残価支払いで「買う」、不要になったら「返す」、「交換」して常に最適な商品を使う、という自由で柔軟な選択肢を提供しています。

利用後に返却された家具・家電をリペア（修繕）・クリーニングし再活用することで、廃棄を回避してきました。

環境省の実証事業では、従来の売り切り型ビジネスと比較して、CO2排出量を36％、廃棄物発生量を38％削減する効果が確認されています（2023年2月時点）。

※当社の事業活動における脱炭素・資源循環の貢献効果に関する調査結果：https://clas.style/company/news/119

【CLASの特徴】

・あとから購入：気に入った商品は、月額利用料を差し引いた金額で購入可能（※一部商品を除く）

・長く使うほどおトク：ご利用開始後、13カ月目からは25％OFFになります

・組立・設置オプション：お届け時の組み立てから設置までプロにおまかせいただくことも可能です

・安心の汚損補償：普段使いの汚れであれば、返却時の追加請求なし（※月額300円～/1商品）

・梱包・解体不要：大型商品は返却時に業者が解体から搬出まで全て行うため、手間いらず

・引き取りオプション：注文時、同カテゴリの家具・家電を引き取ります（※運搬・クリーニング等作業費用として3,300円/1商品）

CLASとは？：https://clas.style/article/1944

【CLASご利用の流れ】

1.商品を選んで注文：お手続きはすべてWebで完結。商品を選んだら、料金プランを選択してください

2.商品を受け取る：組み立てから設置まで、まるごとおまかせいただくことも可能です

3.商品を利用する：返却期限はございません。ライフスタイルに合わせて、自由にご利用ください

4.交換・返却：1カ月ご利用以降、お好きなタイミングで返却や交換が可能です

「家具と家電のレンタル・サブスク」を有効活用する方法：https://clas.style/article/1299

■ 会社概要

会社名：株式会社クラス

所在地：本社 東京都目黒区青葉台4-6-6 青葉台スタジオ2階

京都オフィス 京都府京都市下京区中堂寺栗田町93「KRP BIZ NEXT」内

代表者：代表取締役社長 久保 裕丈

設立 ：2018年4月24日

コーポレートサイト：https://clas.style/company/

【提供サービス】

・家具や家電を借りる・買える・返せる『CLAS』(https://clas.style/)

・法人向けオフィス構築・移転『CLAS Bizのオフィスサービス』(https://clas.style/biz/office/)

・オフィスのWeb会議や1on1に最適『個室型フォンブース』(https://clas.style/biz/phonebooth)

・法人向けパソコン レンタル・サブスク(https://clas.style/lp/pc_rental)

・不動産物件の早期成約を支援『CLASホームステージング』(https://clas.style/biz/staging)

・トレンドに合わせた家具・家電をワンストップで提供『家具付き賃貸サービス』(https://clas.style/biz/kagu-chintai)

・【30days】マットレス購入プログラム『nicesleep』(https://nicesleep.jp/)

・【30days】試せる・返せるゲーミングチェア専門店『gg-chair』(https://gg-chair.com/)

▶最新情報：https://clas.style/company/news