【学生とつくる次世代プロジェクト】cheeroイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン × OCA大阪デザイン&テクノロジー専門学校 コラボレーションデザイン 発売開始

ティ・アール・エイ株式会社

ティ・アール・エイ株式会社（本社：大阪市 代表取締役：東 享）は、耳を塞がないイヤーカフ型ワイヤレスイヤホンのOCA大阪デザイン＆テクノロジー専門学校とのコラボレーションモデル「Wireless Open Earphones Smart Pro OCA Edition」 (型番：CHE-647-OC)」を、2026年6月30日(火)正午より発売いたします。

発売を記念し、2026年7月7日(火)正午まで限定で通常販売価格4,980円（税込）のところ、特別価格4,230円（税込）にて提供いたします。

< コラボレーションについて >

本プロジェクトは、学生の自由な発想で新たなデザインの可能性を広げる試みです。

学生たちは授業の中で、コラボレーションモデルの本体カラーおよびパッケージデザインを考案し、それぞれが自らのコンセプトをもとにデザイン案を制作。コンペ形式で選出されたデザインを実際に商品化する運びとなりました。

< 製品特徴 >

■デザイン学生とのコラボレーション

OCA大阪デザイン＆テクノロジー専門学校 グラフィックデザイン専攻の学生に、パッケージデザインから本体カラーまでをコンペ形式で提案してもらい、その中から3作品を商品化！イヤホンの「優しい使い心地」や「圧迫感のない解放感」をテーマに、それぞれのこだわりや思いを込めて出来上がった特別なデザインです。

■それぞれの世界観を表現するパッケージデザイン

学生たちそれぞれの感性で描いた世界観を、パッケージデザインとして表現。「手に取る人に、どう感じてもらいたいか」そんな想いを胸に、何度も試行錯誤を重ねながら制作されました。学生一人ひとりの個性やメッセージが込められた、特別なパッケージに仕上がっています。

■こだわりが詰まったコンセプト

ベビーブルー

ふわふわと雲が浮かんでいる空をイメージした "Baby Blue"

自然体で優しいイヤホンの付け心地を、空と雲で表現。日常に可愛らしいアイテムをワンポイントで取り入れて、好きな音を聞きながら楽しい気分や嬉しい気分になって欲しい、という思いが込められています。

マリーゴールド

まるで映画の世界に入り込んだような明るい気分になれるアクセントカラー "MARIGOLD"

そこにあるだけで、まるでスポットライトが当たったようなオレンジに元気をもらえるように。そんな気持ちが込められた、日常に彩りを添えるカラーです。

ツバキ

レトロ感とポップさを同時に落とし込んだ "TSUBAKI"

くすんだ色味と華やかで明るい赤色が、レトロ感とポップさを絶妙に表現。顔周りに華やかさをプラスして、個性的でありながら肌馴染みよく日常を飾ります。目に入るだけで、椿が咲くような華やかな気持ちになれますように、という願いが込められたカラーです。

■耳をふさがない、快適なオープン設計

イヤーカフのように装着できるオープン型ワイヤレスイヤホン。圧迫感がなく、長時間の使用でも快適です。周囲の音を自然に取り込むことができ、イヤホンをつけたままでも会話や環境音をしっかりキャッチします。

※再生時間や通話時間は使用環境や接続機器により変動する場合があります。

※IP65は水滴レベルの防水等級ですので、長時間の浸水には対応しておりません。

※汗には塩分が含まれているため、付着した際は柔らかい布でこまめに拭いてください。

■高音質チップ×12mmドライバ搭載、マルチポイント対応

高音質チップと12mmドライバを採用し、従来モデルよりもクリアで心地よいサウンドを実現。マルチポイント対応で2台のデバイスに同時接続できるため、スマホとPCなどを切り替えながら快適に使用できます。

■日常の水滴から守る、長時間再生イヤホン

IP65相当の防塵・防水性能で、雨や水しぶきなどからイヤホンを守ります。イヤホン単体で最大約8時間再生、通話は約6.5時間使用でき、日常のさまざまなシーンで活躍します。

■触れても音楽が止まらない、安心の物理ボタン

操作ボタンに意図せず触れてしまっても誤操作が起きないよう、タッチセンサー式ではなく物理ボタンを採用。音楽や通話をストレスなく楽しめます。

■技適認証取得済み

本製品およびcheeroが取扱いしているイヤホンは、電波法令で定められている技術基準に適合していることを証明する技適認証を取得しており、安心・安全にご利用頂けます。

認証番号:222-258045

< 製品仕様 >

【製品名】 Wireless Open Earphones Smart Pro OCA Edition

【型番】 CHE-647-OC

【カラー】 ベビーブルー(ライトブルー)、マリーゴールド（オレンジ）、ツバキ（レッド）

【Bluetooth Ver.】 6.0

【対応コーデック】 SBC, AAC

【対応プロファイル】 A2DP, AVRCP, HSP, HFP

【連続再生時間】 約8時間（通話は約6.5時間）

【最大通信距離】 約15m(障害物無）

【防水規格】 IP65

【入力】 5V/0.5A USB-C

【バッテリー容量】 45mAh(本体片側)/400ｍAh(充電ケース)

【充電時間】 約1.5時間(本体)/約1.5時間(充電ケース)

【寸法(イヤホン)】 約28×22×27mm

【重量(イヤホン)】 約5g

【寸法(充電ケース)】 約62×56×41mm

【重量(充電ケース)】 約45g

【付属品】 充電用USB-A to C ケーブル, 清掃用クロス, 取扱説明書/保証書(1年間)

< リリース情報 >

発売開始日時：2026年6月30日(火) 正午

通常販売価格：4,980円

リリース記念価格：4,230円 ※2026年7月7日(火)正午まで限定

※表示価格はいずれも消費税込・送料込です。

▼販売ページ

・公式(cheero.shop) ：

https://cheero.shop/products/che-647-oc-lb (ベビーブルー)

https://cheero.shop/products/che-647-oc-or (マリーゴールド)

https://cheero.shop/products/che-647-oc-re (ツバキ)

・Amazon：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2VDT1GH (ベビーブルー)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2VHHYTP (マリーゴールド)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2VDVF87 (ツバキ)

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/cheeromart/che-647-oc-lb/ (ベビーブルー)

https://item.rakuten.co.jp/cheeromart/che-647-oc-or/ (マリーゴールド)

https://item.rakuten.co.jp/cheeromart/che-647-oc-re/ (ツバキ)

・Yahoo!ショッピング：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/cheeromart/che-647-oc-lb.html (ベビーブルー)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/cheeromart/che-647-oc-or.html (マリーゴールド)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/cheeromart/che-647-oc-re.html (ツバキ)



・Qoo10：

https://www.qoo10.jp/g/1208108987 (ベビーブルー)

https://www.qoo10.jp/g/1208109347 (マリーゴールド)

https://www.qoo10.jp/g/1208111833 (ツバキ)



※発売開始日時までは商品ページが公開されていない場合がございます。

< cheeroについて >

「あなたの生活をちょっと便利にするコモノたち」をテーマに、モバイルバッテリーを中心としたスマートフォンアクセサリーを製造・販売しています。「シンプルで扱いやすく、お客様のお財布に優しい良品」をモットーに、日々改善を重ねながら、製品開発に取り組んでおります。

公式ECページ：https://cheero.shop/(https://cheero.shop/)